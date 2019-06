Un jeune de 20 ans arrêté à Mbacké pour acte de pédophilie sur un talibé mineur

Surpris en train d'abuser un talibé âgé de 11 ans, K. Ndiaye, âgé de 20 ans, a été arrêté à Mbacké pour acte contre-nature et pédophilie sur un mineur. Il a été déféré jeudi 13 juin devant le procureur du Tribunal de Diourbel.



Les faits ont eu lieu mardi dernier aux environs de 15 heures, dans un bâtiment inachevé de l'ancienne gare de Mbacké. K. Ndiaye, aurait appâté le jeune talibé avec une pièce de 25 F Cfa avant de l’inviter à venir regarder ses pignons.



Arrivé sur les lieux, le mis en cause parvient à satisfaire de force sa libido en se jetant sur l’enfant. Malheureusement pour lui, il a été pris en flagrant délit. Il simule un vomissement pour camoufler son acte. Que nenni! Il a été arrêté et conduit à la brigade de la localité.



Des faits qui confortent les conclusions du rapport de l’Ong « Human Rights Watch », rendus public mardi dernier et révélant que des talibés sont souvent victimes d’abus sexuels au Sénégal.