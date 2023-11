Un joueur de NBA renversé par un véhicule

Kelly Oubre Jr., qui évolue aux Sixers de Philadelphie, a été renversé, samedi, par une voiture. Si ses jours ne sont pas en danger, il devrait manquer plusieurs matchs de son équipe.



Un coup dur pour Kelly Oubre Jr. et Philadelphie. Alors qu’il marchait, samedi soir, à proximité de son domicile, le joueur NBA, qui a rejoint les Sixers en septembre, a été renversé par une voiture. Transporté à l’hôpital dans un état «stable», ses jours ne seraient pas en danger et son état de santé ne susciterait pas d’inquiétude.



Un porte-parole de Philadelphie s’est même voulu rassurant, indiquant que Kelly Oubre Jr. était déjà sorti de l’hôpital. Si la nature de ses blessures n’a pas été précisée, il devrait être éloigné des parquets pendant plusieurs matchs, selon le quotidien The Phildalephia Inquirer.



Et l’absence de l’ancien joueur des Charlotte Hornets, auteur de 16,3 points en moyenne par match, pourrait être préjudiciable pour les Sixers, qui restent sur 7 victoires consécutives et qui occupent la tête de la conférence Est, rapporte Cnews.