Un joueur du Barça cambriolé avant le Clasico

Lors des derniers mois, de nombreuses maisons de joueurs de football de Liga ont été cambriolées pendant les heures de matches, et cela ne semble pas être terminé.



Ce mercredi 18 décembre, à quelques heures du Clasico entre le Barça et le Real Madrid, la maison de l'international portugais Nelson Semedo en Catalogne aurait été cambriolée vers 14 heures, selon les informations de la SER, rapporte nos confrères de Besoccer.



Le joueur se trouvait logiquement avec son équipe à l'hôtel Sofía de Barcelone avec son équipe avant la rencontre qui aura lieu au Camp Nou et les malfaiteurs ont profité du fait que toutes les forces de police étaient réunies pour le Clasico.