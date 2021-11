Un journaliste tué par balles dans le sud du Mexique

Le journaliste et directeur d'un site d'informations d'Acapulco, Alfredo Cardoso, a succombé à ses blessures après avoir été blessé par balles dans le sud du Mexique, ont annoncé dimanche les autorités.



C'est au moins le septième journaliste assassiné au Mexique depuis le début de l'année. Alfredo Cardoso Echeverria, directeur d'un site d'informations d'Acapulco, dans le sud du Mexique, est décédé dimanche à l'hôpital, deux jours après avoir été retrouvé grièvement blessé par balles, ont annoncé dimanche 31 octobre les autorités.



"Je dois présenter mes condoléances à la famille du journaliste Alfredo Cardoso Echeverria, fondateur du site d'information Las Dos Costas, pour cette regrettable perte", a déclaré sur les réseaux sociaux Evelyn Salgado, la gouverneure de l'État de Guerrero où est situé Acapulco.



Selon Reporters sans frontières (RSF), Alfredo Cardoso, dont la famille avait reçu des menaces, avait été enlevé jeudi par des individus encagoulés qui avaient fait irruption à son domicile.



Il avait été retrouvé le lendemain, atteint de cinq balles, à bord de son véhicule, ont rapporté des médias locaux. Transporté d'urgence à l'hôpital, le journaliste a succombé à ses blessures dimanche.



Un des pays les plus dangereux pour les journalistes

Au moins sept journalistes ont été assassinés en 2021 au Mexique. Il n'a toutefois pas toujours été établi que la mort était liée à leur travail.



Le Mexique est considéré comme l'un des pays les plus dangereux pour travailler dans les médias avec plus d'une centaine de journalistes assassinés depuis 2000, selon les chiffres de la Commission des droits de l'homme.





Huit journalistes ont été tués en 2020, selon RSF.



Plus de 90 % des homicides de journalistes restent impunis, dénoncent les organisations de défense de la liberté d'expression.



Avec AFP