Un militaire envoie la Sextape de sa copine à Seneporno et se fait arrêter

Eugène D, un militaire en service à la base de Thiès, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour avoir diffusé la vidéo de son ex-copine sur le site Seneporno.



Il, a en effet, filmé sa bien-aimée d'alors, habillée d’un treillis militaire en train de se déshabiller. En face de la ‘’jeune fille’’, on devinait un homme qu’on ne voyait pas dans la vidéo mais qui échangeait des propos érotiques avec la filmée. Une enquête révèle que la voix dans la vidéo est bien celle d’Eugène.



Selon les informations de ''Libération'', c’est après une rupture mal digérée par Eugène, que ce dernier a décidé de faire du chantage à son ex, en la menaçant à plusieurs reprises de publier la vidéo.



Cependant l’affaire ne s’arrête pas qu’à Eugène D. Car le maître-chanteur à son tour a été enchanté. En effet Makhtar S., un proche d’Eugène, qui était au courant de l’entreprise malsaine a également menacé Eugène de tout dévoiler, si ce dernier ne lui faisait pas des versements réguliers d'argent.



La justice ne fera donc pas son travail à demi-mesure, Makhtar S. aussi écroué pour tentative d’extorsion, sera jugé tout comme Eugène D, ce vendredi au tribunal de flagrant délit de Thiès.