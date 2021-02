Un mois après son investiture, Joe Biden effectue son premier déplacement officiel

Depuis son arrivée à la Maison Blanche il y a près d’un mois, Joe Biden a signé des dizaines de décrets présidentiels. Mais aucune loi n’a encore pu être discutée au Congrès. Le Sénat devait d’abord confirmer les membres du cabinet et a ensuite consacré une semaine au procès en destitution de Donald Trump.



« Joe Biden peut enfin vraiment commencer son mandat », a commenté une ancienne membre de l’administration Obama après l’acquittement de l’ancien président samedi.



Faire voter le plan de sauvegarde

Joe Biden compte en tout cas occuper le devant de la scène : il échangera avec des Américains ce mardi à Milwaukee et visitera jeudi une usine Pfizer qui produit le vaccin contre le coronavirus. Il souhaite que son plan de sauvegarde de l’économie de 1 900 milliards de dollars (1 565 milliards d'euros) soit rapidement adopté. Et a réitéré son espoir d’obtenir un soutien bipartisan.



Mais cela ne sera pas facile : le procès de Donald Trump a montré que l’emprise de l’ancien président sur le parti républicain reste très forte. Et les rares élus de son camp qui ont osé pactiser avec les démocrates ont été conspués par sa base électorale.