Un nouveau-né retrouvé mort sous l’épave d’un véhicule à Golf Sud

Ce sont des agents de nettoiement qui ont découvert le corps sans vie du nouveau-né, enveloppé dans une couverture, sous une carcasse d’un véhicule. Stupéfaits, ils s’éloignent des lieux et avertissent quelques habitants de la localité.



Alertés, le commissaire de police de Golf Sud, Thierno Diop et quelques-uns de ses hommes arrivent sur les lieux. Ils ont procédé aux constatations des faits. Le commissaire Diop, à son tour, avise les sapeurs-pompiers qui ont acheminé le cadavre à la morgue d’un centre hospitalier pour une autopsie.



Depuis hier, des auditions sur procès-verbal (Pv) de voisins ont démarré dans les locaux de la police, en vue de débusquer et d’appréhender l’auteur (e) ou les auteurs de l’acte.



Les populations de Golf Sud ont souhaité que « toute la lumière soit faite sur cette affaire » d’infanticide dans la localité. Elles ont décidé de collaborer avec les agents de police.