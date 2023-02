Un nouveau séisme de magnitude 7,5 frappe le sud-est de la Turquie

Alors que la Turquie et la Syrie sont en proie à la désolation depuis qu’un séisme de magnitude 7,8 a frappé ce lundi 6 décembre, tuant plus de 1 200 personnes dans les deux pays et provoquant de très importants dégâts, une réplique a de nouveau agité la région en fin de matinée, selon Institut américain d’études géologiques (USGS).



Selon l’USGS, ce nouveau tremblement de terre était de magnitude 7,5. Il s’est produit à la mi-journée sur place (11 h 24 en France), à 4 km au sud-est de la ville turque d’Ekinozu.



Cette réplique a particulièrement surpris les habitants et les services de secours. Elle a même été enregistrée en direct à la télévision par le média HBR, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.