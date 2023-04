Un policier arrêté à Tambacounda pour vol

Une affaire pas comme les autres. Un policier en service au commissariat central de Tambacounda a été arrêté pour vol. Il a fait main basse sur deux motos scellées appartenant à des individus ayant eu maille à partir avec la justice, selon L’Observateur.



C’est dans la nuit de vendredi dernier qu’un ancien militaire et Agent de sécurité de proximité (Asp) en service au tribunal de grande instance de Tambacounda remarque la disparition des engins. Il informe son supérieur, qui actionne le Parquet. L’enquête sera confiée au commissariat central de Tambacounda où l’agent mis en cause était de service la nuit des faits. D’ailleurs, les motos seront retrouvées entre ses mains, selon le journal.



Selon nos confrères indiquent qu’après avoir restitué les motos volées, le policier est actuellement consigné dans les locaux du commissariat. Les motos ont été récupérées et immobilisées dans l’enceinte du tribunal.