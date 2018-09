Un policier arrêté après avoir tiré des coups de feu près de la télévision d'État en RDC

"De nos bureaux, nous avons entendu des rafales tirées depuis le terrain en face de la RTNC dans une course poursuite entre des policiers et des bandits armés", a déclaré à l'AFP un employé de la RTNC.



"Des militaires de la garde républicaine qui assurent la sécurité de la RTNC se sont tout de suite déployés donnant l'impression d'une opération de grande envergure. Mais le calme est revenu après une demi-heure".



"C'était comme une guerre", a ajouté un autre responsable de ce média d'État, situé en face du camp Kokolo, le plus grand camp militaire de Kinshasa qui abrite la base logistique de l'armée congolaise.



Interrogé par l'AFP, le chef de la police de Kinshasa a indiqué qu'il s'agissait d'"un policier(qui) a tiré en l'air, trois à quatre coups, pour se protéger face à la résistance de mécaniciens, armés d'objets métalliques, qui s'opposaient à une opération d'enlèvement d'épaves de véhicules à Lingwala sur le terrain de football en face de la RTNC".