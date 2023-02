Un puissant séisme ébranle la Turquie et la Syrie: plus de 600 morts dans les deux pays

L'Union européenne a envoyé des équipes de secours en Turquie, frappée par un violent séisme qui a aussi touché la Syrie, a annoncé, lundi, le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic. Le tremblement de terre a fait plus de 1 300 morts, selon les derniers bilans. Suivez la situation en direct.



L'Union européenne a annoncé avoir envoyé des équipes de secouristes en Turquie, frappée par un violent séisme ainsi qu'en Syrie, lundi 6 février, faisant plus de 1 300 morts, selon les derniers bilans communiqués par les deux pays.



Le tremblement de terre de magnitude 7,8, a causé la mort d'au moins 912 personnes en Turquie, où se situe l'épicentre. Il a également causé la mort de 560 personnes dans le nord de la Syrie et fait 988 blessés, selon des bilans provisoires.



Le séisme a provoqué des scènes de panique dans le nord de la Syrie où les habitants se sont rués dehors, à pied ou en voiture, malgré les pluies torrentielles, ainsi qu'au Liban voisin où les secousses ont été fortement ressenties.



L'Ukraine s'est dite prête lundi à envoyer un "grand nombre de secouristes" en Turquie pour participer aux opérations de recherches après un puissant séisme qui a fait plus de 1000 morts dans ce pays et en Syrie voisine.



"L'Ukraine se tient prête à envoyer un grand nombre de secouristes en Turquie pour aider à faire face à la crise. Nous travaillons étroitement avec la partie turque pour coordonner leur déploiement", a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba.