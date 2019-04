Un salaire multiplié par deux pour Kalidou Kouibaly (Naples)

Malgré l’intérêt de certaines des plus grosses écuries européennes, le défenseur central international sénégalais Kalidou Koulibaly (27 ans) pourrait prolonger l’aventure avec Naples. Alors que le Real Madrid (en cas de départ de Raphaël Varane) et Manchester United seraient notamment sur les rangs, l’ancien joueur de Metz et de Genk ne serait pas spécialement pressé de migrer sous d’autres cieux. Homme de base du dispositif de Carlo Ancelotti, l’entraîneur des coéquipiers de Lorenzo Insigne, le natif de Saint-Dié-des-Vosges pourrait rester avec une importante revalorisation salariale. En cas de permanence sous les couleurs de l’actuel deuxième de Serie A, le numéro 26 pourrait percevoir jusqu’à sept millions d’euros par an, a-t-on appris chez nos confrères de Rai Sport.