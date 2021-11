Un supporter de Fenerbahçe meurt après la victoire contre Galatasaray

Un supporter de Fenerbahçe est mort dimanche, victime d'une crise cardiaque après le but victorieux inscrit dans les arrêts de jeu par son club, lors du derby stambouliote contre Galatasaray, a rapporté lundi l'agence de presse turque DHA.



Rapidement mené 1-0 sur le terrain de Galatasaray, Fenerbahçe avait égalisé à la 31e minute grâce à Mesüt Özil. Mais le dénouement est arrivé dans les dernières secondes du match, à la 94e minute, avec une frappe croisée du milieu de terrain portugais de Fenerbahçe Miguel Crespo.



Ahmet Uysal, âgé de 60 ans, se trouvait dans le café tenu par son neveu à Alasehir (ouest), une ville à une centaine de kilomètres d'Izmir. Selon DHA, le sexagénaire, « fanatique de Fenerbahçe », a exulté lors du second but de son équipe avant de s'effondrer. Conduit à l'hôpital, le supporter est décédé malgré l'intervention des médecins.



« Quand Fenerbahçe, qu'il aimait tant, a marqué dans les arrêts de jeu, mon oncle s'est effondré au sol. Il n'a pas supporté cette excitation », a raconté son neveu, Ercan Uysal, selon des propos rapportés par l'agence turque.



Fenerbahçe, qui n'avait plus remporté de match en Championnat depuis le 3 octobre, occupe désormais la cinquième place du classement avec 23 points en 13 matches, à sept points du leader Trabzonspor. Galatasaray (21 pts) est 8e devant Besiktas (20 pts).