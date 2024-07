Une ancienne employée de Nestlé nommée à la tête des Agropoles

Le 5 juin dernier, Aissatou Diallo, ingénieur agro-industrielle, a été nommée coordonnatrice du programme national de développement des Agropoles du Sénégal sur "proposition" du ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop. Mme Diallo est une ancienne employée de Nestlé, une entreprise qui travaille dans le secteur de la catégorie Agro-industrie.Seulement, Aissatou Diallo n’a pas pris service et certains dénoncent une « résistance » de Djily Lo qui affirme avoir « été recruté par voie compétitive » et refuserait de quitter son poste, rapporte le journal Libération dans sa livraison de ce lundi.Cependant, Djily Lo est dans son bon droit et il est soutenu dans sa position par les bailleurs du projet à savoir la Banque africaine de développement (Bad), la Banque internationale de développement (Bid) et la Coopération belge.En outre, Djily Lo a été recruté sur la base d’un appel à candidature exigée par les bailleurs. Son contrat prend fin le 31 décembre 2028, sauf en cas de faute lourde qui pourrait lui coûter son poste.À en croire le journal, les bailleurs ont clairement fait savoir au ministre d’arrêter son « forçing » au risque de perdre les financements, s’il persiste dans sa forfaiture.