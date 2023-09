Une autre pirogue de 200 migrants débarque ce dimanche matin à Tenerife

La saignée démographique des jeunes sénégalais sur le chemin de l’Europe par la mer continue.



Alors qu’il n’est même pas encore midi en Espagne, plus de 200 personnes sont arrivées à bord de pirogues ce dimanche 10 septembre 2023, alors que des dizaines d’autres sont entrain d’être secourues.



Hier, samedi plus de 500 personnes ont débarqué sur au moins 5 pirogues parties du Sénégal. La moyenne d’arrivée de ce début septembre est de 200 migrants par jours.



Au total, c’est plus de 700 migrants partis du Sénégal qui ont débarqué en Espagne entre hier et ce dimanche matin.