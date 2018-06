Une bande de serial cambrioleurs composée de fils de...neutralisée

Ils sont au nombre de cinq, ces fils d'avocats, de richissimes commerçants et autres hommes d'affaires habitué à commettre des forfaits. Leur dernière victime, le sieur Roland Tété Assignon, domicilié au quartier Ouest Foire.



La bande de Diassy et Cie a forcé la fenêtre avant d'emporter trois téléphones portables, un ordinateur, une Playstation, a précisé monsieur Assignon dans sa plainte déposée le 14 juin 2018 à la Brigade de Foire.



Arrêté le 19 juin et entendu par les hommes du commandant Sangaré, Ch. Diassy a balancé ses quatre (4) acolytes.

Ainsi, au terme de leur détention légale, les gamins voleurs et leur receleur ont été déférés, le 20 juin 2018, au parquet de Dakar, pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction et recel.