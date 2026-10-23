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France : Pengo, espoir amateur du MMA, est mort dans l'attentat terroriste de Trappes



France : Pengo, espoir amateur du MMA, est mort dans l'attentat terroriste de Trappes
Le jeune homme tué vendredi 23 octobre dans l’attaque terroriste de Trappes, dans les Yvelines, a été identifié. Il s’agit de Pengo Bossio Wangi, 26 ans, un passionné d’arts martiaux mixtes (MMA) qui rêvait de devenir combattant professionnel. 

Selon les informations du Parisien, le jeune sportif s’entraînait plusieurs fois par semaine à l’Atch Academy d’Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. 

Pengo Bossio Wangi a perdu la vie lors de l’attaque survenue à Trappes et dans la commune voisine de La Verrière. Un homme armé a ouvert le feu sur plusieurs personnes, faisant également des blessés, avant d’être interpellé par les forces de l’ordre.

 Le Parquet national antiterroriste s’est saisi de l’enquête, qui porte notamment sur un possible mobile raciste ou religieux. Emmanuel Macron a exprimé le soutien de la Nation aux victimes et à leurs familles. 
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Moussa Ndongo

Vendredi 23 Octobre 2026 - 23:48


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