Bayern : Vincent Kompany transporté en urgence à l’hôpital après un malaise

L'état de santé de Vincent Kompany suscite l'inquiétude. Ce vendredi, l'entraîneur belge s'est effondré après l'entraînement de l'équipe première du Bayern et alors qu'il assistait à celui des U23, ont relayé les médias allemand Bild et Sky Sports. Des informations qui ont ensuite été confirmées par le club dans un communiqué.



Kompany a donc été transporté en urgence à l'hôpital pour y subir des examens approfondis. Le club précise qu'il y restera sous surveillance médicale, expliquant que "son staff reprend la charge des entraînements et des opérations liées aux jours de match".



La santé de Vincent Kompany est notre priorité absolue", a déclaré le directeur sportif Max Eberl dans le communiqué du club, "Vinnie recevra tous les soins et le soutien médical nécessaires, ainsi que tout le temps dont il a besoin."



Infection virale depuis la semaine dernière



Depuis la semaine dernière, Kompany souffre d'une infection virale qui l'a empêché de coacher correctement son équipe lors de la large victoire du Bayern contre Leipzig (6-1). Il ne s'était d'ailleurs pas présenté en interview après la rencontre.



"Il s'est blessé à la hanche cette semaine, mais il souffrait également d'une infection depuis le début de la semaine", avait expliqué le directeur sportif Max Eberl samedi soir. Ce dernier s'était tout de même montré rassurant : "Il est actuellement allongé dans le vestiaire des entraîneurs, mais il va bien".



Lundi et mardi, il n'avait pas assisté aux entraînements du Bayern avant le duel de Ligue des champions contre Arsenal. Son absence face aux Gunners était pressentie, son adjoint Aaron Danks expliquant aux journalistes qu'il était important "qu'il se repose".



Face aux Anglais, le Belge était finalement bien présent mais semblait toujours affaibli. Mais à nouveau, il ne s'était pas présenté face aux médias, laissant cet honneur à son adjoint.



Au vu de la situation, il y a désormais peu de chance de le voir s'asseoir sur le banc de touche pour la rencontre face à Fribourg, ce dimanche.



Avec DHnet