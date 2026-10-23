Décès de l’ancien DSP : la Police nationale dit adieu au Contrôleur général Abdoulaye Diop

La Police nationale a rendu hommage au Contrôleur général de police Abdoulaye Diop, décédé la veille, le jeudi 22 octobre 2026. La cérémonie de levée du corps de l’ancien Directeur de la Sécurité publique (DSP) s’est tenue le vendredi 23 octobre 2026 à l’Hôpital Principal de Dakar.



En fonction de novembre 2015 à novembre 2019, le Contrôleur général de police Abdoulaye Diop a marqué de son « empreinte le paysage sécuritaire national par son engagement, sa rigueur, sa proximité et son sens élevé du devoir », indique la Police nationale.



La cérémonie s’est déroulée en présence de sa famille, de ses proches, de nombreux anciens collaborateurs et d’anciens ministres de l’Intérieur, ainsi que du vice-amiral d’escadre Oumar Wade, chef d’état-major général des Armées, et d’une importante délégation de la Police nationale conduite par l’Inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale.



Par cet hommage solennel, la Nation salue la « mémoire d’un homme de valeur » qui, selon la Police, a consacré sa vie au « service de la sécurité publique et à la préservation de l’ordre républicain ».



La prière mortuaire aura lieu à la grande mosquée Serigne Babacar Sy de Tivaouane. Son inhumation est prévue au cimetière Khakhous de Tivaouane.

