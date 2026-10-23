Kolda : la fin des travaux de réhabilitation du stade régional annoncés pour janvier 2027

En réhabilitation, le stade régional de Kolda devrait être livré à la fin du mois de janvier 2027. L’annonce a été faite ce vendredi 23 octobre par Abdourahmane Doura Baldé, initiateur des travaux, à l’issue d’une visite de chantier effectuée en compagnie des responsables de l’entreprise chinoise chargée de l’exécution, du directeur régional de la jeunesse et d’autres acteurs.



Une nouvelle accueillie avec satisfaction par les usagers rencontrés sur place. La livraison annoncée de cette infrastructure sportive suscite l’espoir de voir le stade régional retrouver une nouvelle jeunesse et offrir de meilleures conditions de pratique aux sportifs du Fouladou.



Au cours de cette visite, Abdourahmane Doura Baldé, directeur général de la LONASE, a passé en revue l’état d’avancement des travaux. Le programme de réhabilitation prévoit notamment la révision complète des projecteurs, la rénovation du système de sonorisation, la remise en état des gradins, des blocs sanitaires et des vestiaires.



« Bref, nous sommes engagés à changer l’image du stade et à donner une infrastructure digne des Koldois », a déclaré M. Baldé lors du point de presse organisé au terme de la visite.



Pour concrétiser cette ambition, une enveloppe estimée à 350 millions de francs CFA a été mobilisée, pour le moment, grâce à l’appui d’amis et de partenaires du jeune leader. Ces ressources ont permis de lancer les travaux de réhabilitation de cette infrastructure importante pour le développement du sport dans la région.



Se disant satisfait du rythme d’exécution du chantier, Abdourahmane Doura Baldé a toutefois insisté auprès de l’entreprise chinoise en charge des travaux sur la nécessité de respecter le délai annoncé. L’objectif est de permettre aux sportifs et aux populations de disposer de leur stade à la fin du mois de janvier 2027.