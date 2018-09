Une campagne de collecte de fonds contre le choléra au Zimbabwe

Sur Twitter, le nouveau ministre des Finances, Mthuli Ncube, a indiqué à ses compatriotes un compte sur lequel ceux qui le désirent pouvaient verser leur contribution financière, par paiement mobile.



Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire en raison de la propagation de la maladie diarrhéique, qui a fait 25 morts au Zimbabwe, notamment à Harare, la capitale.



Selon le journal gouvernemental "The Herald", la campagne de collecte de fonds lancée en direction des entreprises et des Zimbabwéens a déjà obtenu d'importants soutiens.



Econet Wireless, une société de télécommunications, a versé 10 millions de dollars US, affirme "The Herald", ajoutant que la Croix-Rouge zimbabwéenne a apporté une contribution de 250.000 dollars US.

L'épidémie de choléra sévit dans le pays depuis le 6 septembre. Plus de 3.000 cas ont été recensés depuis selon le ministre de la Santé, Obadiah Moyo.



Selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie s'est propagée dans cinq des dix provinces du Zimbabwe.



En 2008, une épidémie de choléra avait fait environ 4.000 morts dans le pays. Au moins 100.000 cas avaient été recensés.



En raison de l'épidémie de choléra, le principal parti d'opposition zimbabwéen a annoncé le report de la cérémonie symbolique d'investiture de son chef, Nelson Chamisa, comme président "légitime" du pays.

"Le Mouvement pour un changement démocratique a reporté les célébrations prévues samedi pour son 19ème anniversaire en raison de l'épidémie de choléra", a déclaré son porte-parole, Jacob Mafume, dans un communiqué.



Au pouvoir depuis la chute de Robert Mugabe en novembre dernier, le président Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a été déclaré élu au premier tour de l'élection présidentielle du 30 juillet, avec 50,8% des suffrages.



Son principal rival, Nelson Chamisa, a été crédité de 44,3%, mais il a dénoncé des fraudes et des irrégularités.