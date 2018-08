Une centaine de passagers survivent à un crash au décollage au Mexique

C'est une succession de petits miracles. Mardi après-midi, un avion s'est écrasé au moment du décollage à l'aéroport de Durango au Mexique, pour une raison encore indéterminée. Les 97 passagers et les 4 membres d'équipage s'en sont sortis miraculeusement avec seulement des blessures. Deux personnes se trouvent toutefois dans un état critique.



Il était aux alentours de 16 heures, heure locale, quand le vol 2431 de la compagnie mexicaine Aeromexico a pris le décollage à l'aéroport Guadalupe Victoria de Durango, au centre du pays. Mais arrivé au bout de la piste, l'avion, un Embraer 190, s'est subitement écrasé au sol. Le drame a peut-être pu être évité de justesse car le choc s'est produit de manière parallèle au sol, le nez de l'appareil n'ayant pas été redressé de manière trop importante.



"J’ai eu beaucoup de chance"

Les conditions météorologiques pourraient être à l'origine de l'accident. Au moment du décollage, l'appareil pourrait avoir été pris dans une violente rafale de vent, alors qu'il pleuvait fortement. L'équipage aurait alors tenté d'annuler l'opération. Trop tard. Le pilote devra livrer des explications quand il pourra être entendu. Il a été sérieusement blessé dans le choc.

"J’ai eu beaucoup de chance, je me suis retournée et j’ai vu un trou dans la carlingue juste derrière nous, a raconté une passagère. D’autres passagers sortaient par ce trou. J’ai détaché la ceinture de mon fils et nous aussi on est sorti par là. On a sauté, l’arrière de l’avion était envahi par la fumée."



Les 98 passagers, dont deux bébés, et les quatre membres de l'équipage ont eu juste le temps de s'extraire de l'appareil. 4 minutes après le choc, l'avion a pris feu. D'importantes fumées noires ont entouré la carlingue avant que l'incendie soit rapidement maîtrisé.