Une des pompes de l’usine KMS à l’arrêt : le calvaire de l’eau loin d’être fini à Dakar

Le calvaire des Dakarois à cause de la pénurie d’eau n’est pas encore prêt de prendre fin. Et pour cause, l’usine de Keur Momar Sarr qui assure 40% de l’approvisionnement de la capitale sénégalaise note un déficit de 1500m3 depuis l’intervention des techniciens pour changer quelques pièces nécessaires à sa bonne marche.



En effet, les travailleurs de la Sade, entreprise qui s’occupe des travaux, ont constaté une fuite après la pose de la pièce en T qui devait relier les 6 ballons anti béliers à la conduite. Du coup, sur les 4 pompes qui devaient marcher pour que les machines fonctionnent à plein régime, seules trois fonctionnement alors que la quatrième a été stoppée.



Mais, le problème est loin d’être réglé puisque, annonce L’Observateur, il est nécessaire que l’usine soit complètement mise aux arrêts, et les 3 pompes en marche complètement vidées. Ce qui prendra au moins des heures voire une journée. Mais devant ce risque de priver d’eau toute la capitale sénégalaise et ce en ce mois béni de Ramadan, les autorités préfèrent y réfléchir à deux fois avant de suivre les recommandations de la Sde.