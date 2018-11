Une houle dangereuse s’abat sur sur Saint-Louis et met une centaine de familles dans la rue

Les habitants de Gandiol, Guet N'dar et N'dar Toutt ont passé l’un des plus sinistres week-end de leur histoire. Une houle très dangereuse, qui s'est abattue sur l’axe Dakar-Saint-Louis a fait d’énormes dégâts dans ces quartiers de pêcheurs de la ville de Saint-Louis.

Plus d'une centaine de maisons à Guet N'dar, N'dar Toutt et Gandiol, a été envahie par les eaux.