Une manne de plus de 225 milliards FCFA pour l’État : le CN-ITIE et l’ANSD unissent leurs forces pour renforcer la transparence

Le Comité National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) et l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ont officialisé ce vendredi la signature d’une convention-cadre de partenariat. Cette collaboration vise à renforcer la transparence et l’accessibilité des données liées au secteur extractif au Sénégal.



À travers cette entente, plusieurs acquis sont d’ores et déjà salués par Thialy Faye, président du CN-ITIE, notamment la sécurisation et l’hébergement du site web de l’institution ainsi que de sa messagerie sur les serveurs de l’ANSD depuis l’année dernière. L’ANSD a également mis à disposition de l’ITIE un véhicule pick-up pour ses opérations de terrain.



Parmi les perspectives, les deux structures annoncent le développement d’une « application dédiée à la divulgation systématique des données extractives, ainsi que l’arrivée prochaine d’un Gestionnaire de données (profil ingénieur statisticien) pour appuyer les analyses techniques ».



En effet, selon le rapport semestriel 2024 du CN-ITIE, rappelle le président Faye : « le secteur extractif a généré 236,59 milliards de francs CFA sur les six premiers mois de l’année, dont 225,49 milliards FCFA ont été versés directement au budget national, soit 95,31% des revenus globaux ».



Ce montant représente 64% des recettes de l’ensemble de l’année 2023, traduisant une dynamique en forte croissance. Le volume total des transactions enregistrées entre entreprises extractives et fournisseurs s’élève à 862,8 milliards FCFA, dont 342 milliards captés par les entreprises locales.



À cela s’ajoutent 2,57 milliards FCFA de dépenses sociales et près de 972 millions FCFA en paiements environnementaux. Des chiffres qui, selon Thialy Faye, « témoignent de notre ambition de positionner le CN-ITIE comme un organe de référence en matière d’expertise et de transparence ».



Au-delà des chiffres, la convention signée entend favoriser une meilleure diffusion de l’information d’intérêt public, dans un contexte de gestion stratégique des ressources minières, pétrolières et gazières.