Une marche pour libérer Khalifa Sall et Barthélémy Dias ce vendredi 27 avril

Les soutiens de Khalifa Sall et Barthélémy Dias ne comptent pas laisser le régime tranquille. Ils ont déposé une demande d'autorisation de marche pour ce vendredi 27 avril 2017 pour exiger la libération des maires de Dakar et de Mermoz-Sacré coeur.



Cependant, le préfet de Dakar, qui refuse tous les rassemblements dans la capitale sénégalaise, ces derniers jours, n'a pas encore donné son accord pour la tenu de cette marche initiée par Youssou Mbow, leader du mouvement "Rassure".

Ce dernier et ses camarades vont faire face à la presse ce mardi à 16 heures au siège de la coalition Manko Taxawu Senegaal, sis sur les deux voies de Sacré coeur.