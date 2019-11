Une passagère porte 2 kilos de vêtements pour éviter les frais de bagage

Une passagère qui voyageait en avion s'est donné beaucoup de mal pour éviter de payer le supplément bagage.



Les bagages supplémentaires auraient eu un coût et pour l'éviter Gel Rodriguez a porté pas moins de 10 vêtements pour un total de 2,5 kg.



La voyageuse a déclaré avoir été informée par le personnel de la compagnie aérienne au comptoir d'enregistrement que sa valise pesait neuf kilos et qu'elle devait donc payer pour l'excédent bagage.



Lorsque le personnel de la compagnie aérienne au comptoir d'enregistrement a dit "Seulement sept kilos sont autorisés pour les bagages à main" j'ai répondu "pas de problème".



Refusant d'effectuer le paiement, elle a transformé son bagage en surpoids de neuf kilos en un léger sac de 6,5 kilos après avoir superposée de multiples t-shirts, pantalons et vestes.



"Je ne voulais pas payer les frais pour l'excédent de bagages parce qu'il ne pesait que deux kilogrammes" souligne Gel Rodriguez.



Malgré sa solution géniale pour éviter de payer pour ses excédents bagages, Gel a dit qu'elle n'essaiera plus jamais de se couvrir de vêtements à l'aéroport. "Il faisait vraiment chaud ", dit-elle.



Cela n'a pas empêché qu'elle puisse poster des photos sur les réseaux sociaux.

Elle plaisantait aussi en disant que si elle avait su que son message serait viral, elle aurait "posé mieux" sur la photo.



Dans son message sur Facebook du 2 octobre, elle a partagé une photo d'elle portant fièrement ce qui semblait être cinq t-shirts, trois paires de pantalons et trois vestes.



"De 9 kg à 6,5 kg de bagages", a écrit Gel en ajoutant un émoji hilarant, en plus du hashtag : le défi de l'excès de bagages a été accepté.



Son post hilarant a depuis accumulé plus de 33.000 likes, 1.000 commentaires et plus de 20.000 partages.