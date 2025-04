Université Sine Saloum : le directeur du CROUSS annonce la reprise des chantiers sur les campus de Kaolack, Kaffrine et Fatick

Jean Birane Gning, directeur général du Centre des œuvres Universitaires et sociales du Sine-Saloum (CROUSS), a annoncé ce jeudi que les travaux des chantiers inachevés des campus sociaux de l’Université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) de Kaolack, Kaffrine et Fatick seront bientôt relancés.



Lors d’une rencontre avec les étudiants de l’USSEIN, le directeur a indiqué qu’il est satisfait de l'état d’avancement des chantiers. « Je suis rassuré, car les autorités et les ministères de tutelles sont engagés pour la relance des chantiers inachevés des campus sociaux de Kaolack, Kaffrine et Fatick » soulignant que pour les campus de Kaffrine et Fatick, les travaux ont d’ailleurs repris.



“Nous approchons de la fin des travaux, et j’ose espérer que, très bientôt, ce ne sera qu’un souvenir que nous raconterons à ceux qui viendront après nous », a-t-il assuré.