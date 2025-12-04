Université de Dakar : les étudiants grévistes assurent qu’ "une partie des revendications trouve une issue favorable"

En grève depuis plusieurs jours pour réclamer le payement des arriérés de leurs bourses d’étude, les étudiants de l’Université Cheick Anta Anta Diop (UCAD) de Dakar assurent ce jeudi qu’"une partie" de leurs revendications a "trouvé une issue favorable (même si) la grande majorité est toujours en discussion", moins de 24h après la suspension de leur mot d’ordre de grève.



Dans un communiqué, les membres du collectif des amicales de l’UCAD disent noter une évolution dans les discussions entamées dans la nuit du mercredi au jeudi, entre 00h et 2h. Selon eux, cette progression dans les discussions provient d’une audience avec le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, d’un échange téléphonique avec le Premier ministre Ousmane Sonko et de "plusieurs échanges" avec leur ministre de l’Enseignement supérieur, Daouda Ngom.



Face à la "disponibilité" des autorités à trouver "une issue favorable à la crise", le Collectif dit se "replier à la base afin d’échanger avec les différentes parties prenantes", tout en précisant que les "discussions reprendront ce jeudi à 17h" avec le gouvernement.



Le Collectif a cependant condamné la présence actuelle de policiers au sein du campus social, étant donné qu’il "avait suspendu son mot d'ordre afin d'entamer des négociations, à la condition préalable du retrait de la note autorisant la présence des forces de l'ordre dans l'espace universitaire".



Hier, mercredi, au moins 10 policiers blessés et de nombreuses arrestations d’étudiants ont été enregistrés dans les affrontements à l’UCAD, avant que les étudiants ne se résolvent à suspendre pour 48h leur mot d’ordre de grève, suite à la médiation de guides religieux.

