Universités : les syndicats des œuvres sociales dénoncent “une déclaration maladroite” du ministre des Finances

Les syndicats des œuvres sociales universitaires ont vivement réagi aux propos tenus par le ministre des Finances lors de son passage à l’Assemblée nationale, ce lundi 1ᵉʳ décembre 2025. Dans un communiqué conjoint, ils affirment que de nombreux travailleurs « se sont inquiétés » des déclarations du ministre et demandent des explications sur « les motivations de son discours ».Les organisations signataires « s’insurgent contre ses allégations » et appellent les personnels administratifs, techniques et de service (PATS) à « se tenir prêts et debout contre toute tentative de déstabilisation du fonctionnement, jusqu’ici correct et stable, des œuvres sociales universitaires ».Les syndicats rappellent que les PATS ont été recrutés « par nécessité de service », en raison de l’ampleur et de la diversité des prestations fournies quotidiennement aux étudiants, dans des structures fonctionnant « 24h/24 ». Ils précisent que ce recrutement est encadré par « un statut spécial » défini par le décret 2023-1694, qui autorise le recrutement de personnel sans diplôme pour des tâches spécifiques.« On ne saurait donc accepter qu’on pointe du doigt, ni le nombre, ni la qualité des personnes légalement recrutées », lit-on dans le document. Les syndicats invitent d’ailleurs le ministre à « orienter ses préoccupations vers d’autres secteurs plus budgétivores » s’il souhaite rationaliser la dépense publique.Ils soulignent que les PATS « ne disposent ni de fonds communs, ni d’indemnités de logement, encore moins de treizième mois ». Les déclarations ministérielles sont qualifiées de « maladroites », et les syndicats assurent les travailleurs de « leur détermination sans concession » à défendre leurs acquis.Ils lancent également un appel à l’unité syndicale : « Nous appelons tous les syndicats des PATS à une convergence d’action pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs déjà suffisamment bafoués par les licenciements abusifs et l’arrêt des contrats de la majeure partie des agents temporaires. »« Les données ont changé. Notre ancien défenseur […] a changé de veste et on dirait qu’il tient maintenant son bâton et se dirige vers nous », conclut le communiqué.