Urban Women Week: Premier festival de Hip Hop féminin dans Dakar et dans sa banlieue

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l’association Africulturban organise la célébration de sa sixième édition de la Urban Women Week (UWW) prévue du 02 au 10 mars 2018 à Dakar et dans sa banlieue.

« Partant du constat que de nombreux stéréotypes concernant les femmes dans le Hip Hop et les cultures urbaines sont encore de rigueur, le festival Urban Women Week UWW souhaite sensibiliser le public, homme et femme, jeune et moins jeune pour une prise de conscience du potentiel parfois insoupçonné dont regorgent ces femmes, déconstruisant ainsi certains systèmes de pensées et offrant à certaines une possibilité d'émancipation à travers l'art urbain », a souligné le document.



Selon la même source, la pratique du Hip Hop est pour de nombreux individus, un moyen de trouver sa place dans une société, de construire son identité et d'être valorisé à travers ses talents. C'est dans cette dynamique que la UWW entend ouvrir des perspectives pour la nouvelle génération pouvant s'identifier à des modèles de réussite issus des cultures urbaines promouvant une image de la femme loin des clichés véhiculés par les médias, la publicité, la société et tous les types de diktat .



La Urban Women Week (UWW), précise le communiqué, sera une semaine d’activités consacrée aux femmes dans le Hip Hop et dans les cultures urbaines qu’elles soient artistes, journalistes, vidéastes, photographes ou simplement passionnées par le sujet.



La sixième édition du festival Urban Women Week est un évènement labellisé dans le cadre des 30 ans de Hip Hop Galsen et verra la participation d’artistes du Sénégal, de l’Allemagne, du Royaume–Uni, du Maroc, du Mali, de la Mauritanie, du Québec, de la Belgique .Le complexe culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine , le Goethe-Institut, la Maison des Cultures Urbaines de Dakar ,l’Institut français et le Raw Material sont les différents endroits qui vont accueillir les différentes activités de cette sixième édition de Urban Women Week .