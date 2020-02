Urgent: Décès de Cheikh Sidibouya Al Cheikhal Khalifa

La communauté Khadre en deuil. Chérif Cheikhal Khalifa Aidara surnommé «Borom Gueulem bii» est décédé, ce samedi, en France des suites d’une maladie. Alité depuis un certain moment, le guide religieux est rappelé à Dieu en France où il s’est rendu depuis son retour à la Mecque pour se soigner. Il fut fils de Cheikh Hadramé Aïdara et petit-fils de Cheikhna Cheikh Saad Bouh.



si la confrérie Khadriya s’est consolidée en Afrique, particulièrement au Sénégal, c’est grâce à ces œuvres qui s’inspirent beaucoup de Cheikh Saad-Bouh. Nimzath en Mauritanie est le lien de convergence des Khadres. Communément appelé «Ziarra », ce pèlerinage est fêté à chaque fête de Korité, marquant la fin du mois sacré du Ramadan.



