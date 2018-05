Urgent - Imam Ndao révèle ses conditions de détention et plonge le tribunal dans une ambiance hystérie collective

Les proches de l'Imam Aliou Ndao ne pouvaient plus supporter ses dernières révélations sur ses conditions de détention. Des propos qui ont choqué le public au point de provoquer des scènes de transes et d'hystérie, plongeant la salle d'audience dans une ambiance indescriptible.



"Je respirais des odeurs nauséabondes au moment de prendre le repas. Je dis que tout cela est de la volonté divine. Si tous les malfaiteurs étaient comme nous, le Sénégal serait toujours de l’avant. Dieu est en train de témoigner pour moi. Nous avons beaucoup d’acquis avec notre justice. L’Islam est la religion de tout le monde. Je rends grâce à Dieu. J’ai confiance aux enseignements du tout Puissant. Dans ce pays, nous n’avons jamais eu de problèmes avec les confréries du Sénégal. Nous vivons tous les genres de tortures au monde. On n'a mis des rayons téléguidés qui me chauffent partout dans le corps. Même, ici dans le box, je sents cet appareil ici », a déclaré Imam Ndao.