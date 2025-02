Usurpation de l’identité de RFI à des fins politiques au Sénégal

Au Sénégal, selon un rapport de la Cour des comptes publié mercredi dernier, des anomalies ont été décelées dans la gestion des comptes publics entre 2019 et 2024. Ce document est publié après que le régime du président Macky Sall a été accusé d'avoir falsifié les chiffres des finances quand il était au pouvoir. Dans ce climat, une infox usurpant l’identité de RFI a circulé le 16 février. Après vérification, cette contrefaçon radiophonique n’a jamais été produite par la chaîne d'information.



L’infox prend la forme d’un enregistrement de 4 minutes 17 secondes, dans lequel un commentateur critique les conclusions du rapport et la méthodologie de la Cour de comptes. Sur les réseaux, X, Facebook et TikTok, un visuel a été détourné, en apposant le logo de la radio et celui de la chaîne d’information France 24 qui appartiennent au même groupe.

À Dakar, l’envoyée spéciale de RFI, et les correspondants de la radio, ont rapidement reçu des appels pour savoir si ce document sonore était authentique. Il ne l’est pas, la direction du service Afrique de RFI l’a clairement affirmé dimanche à une équipe de fact-checkers sénégalais. Les auteurs de l’infox ont visiblement voulu tromper le public, en cherchant à tirer profit de la notoriété des chaînes du groupe France Médias Monde.



RFI n'a ni produit ni diffusé cet enregistrement

Plusieurs points permettent de déceler la supercherie. Tout d’abord, la voix que l’on entend sur le fichier-son ne correspond à aucune de celles des journalistes de RFI. Plusieurs auditeurs l’ont fait remarquer en commentaires, en évoquant un récit trompeur généré par des outils d’intelligence artificielle. La chaîne Facebook #LeSoleilDigital a remonté la piste de l'infox dès le 16 février au soir. Les logiciels de détection de l’IA utilisés par la cellule info-vérif de RFI, laissent toutefois penser que ce texte a pu être enregistré par un être humain, mais ces outils ne sont pas fiables à 100%. Le ton et le rythme de l’enregistrement rappelle bien celui de RFI, mais le style d’écriture n’a rien à voir avec ce qui se fait en radio. Le format ne correspond pas non plus à ceux en vigueur dans les rendez-vous d’information de la chaîne.



En faisant une recherche à partir des termes employés par le « pseudo-journaliste », on peut d’ailleurs retrouver le texte sur lequel est basé cet enregistrement. Il a été mis en ligne quelques jours plus tôt. Il s’agit d’un article datant du 13 février, dont la page est consultable sur le site afriqueconfidentielle.com



Cette publication relaye régulièrement des contenus tirant à boulets rouges sur l’action gouvernementale du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Ce site internet affirme se donner pour objectif de fournir « une information exclusive (...) à destination des communicants et des investisseurs ou encore des politiques et des diplomates ». Toutefois, il est quasi inconnu du grand public. Pour conclure, il s’agit donc de la version radio d’un article publié sur cette obscure plate-forme qui s’est répandue sur les réseaux sociaux en essayant de la faire passer pour une analyse de RFI. Si cette manœuvre a suscité quelques remous politiques au Sénégal, le partage est resté modeste : moins de 10 000 vues sur la Toile au moment où nous écrivons cet article.