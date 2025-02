Utilisation des réseaux sociaux au Sénégal : le CNRA plaide pour leur régulation

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) a exprimé, hier jeudi, son inquiétude quant à l'usage des réseaux sociaux au Sénégal, soulignant la nécessité urgente d’une régulation plus stricte de ces plateformes. Cette prise de position du CNRA, portée par son président Mamadou Oumar Ndiaye, vient à un moment où l'impact des réseaux sociaux sur la société sénégalaise est de plus en plus discuté.



Dans un contexte où les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans la vie quotidienne des Sénégalais, Mamadou Oumar Ndiaye a souligné les dangers potentiels de ces espaces numériques. Selon lui, ces plateformes sont devenues des canaux privilégiés pour la diffusion de fausses informations, notamment des rumeurs et des discours haineux qui fragilisent la cohésion sociale du pays.



En effet, l'utilisation massive de Facebook, Twitter, WhatsApp et autres plateformes a engendré une prolifération de contenus non vérifiés, souvent à caractère sensationnaliste. Qui influencent l'opinion publique de manière déstabilisante. "Cette situation est particulièrement préoccupante dans un pays marqué par une diversité ethnique et culturelle importante, où le discours de haine et l'ethnocentrisme trouvent malheureusement une tribune", a souligné Mamadou Oumar Ndiaye.



Le président du CNRA a plaidé en faveur de la mise en place de mécanismes de régulation pour encadrer l’utilisation des réseaux sociaux, afin d’assurer une meilleure gestion de ces espaces numériques. Le but étant de garantir la protection de la société contre les effets délétères de l’Internet tout en préservant les libertés individuelles.