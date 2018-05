VIDEO : F. Pogba agressé par ses partenaires

Voici une scène incroyable en Turquie ! Lors du match entre Gençlerbirligi et Antalyaspor (0-1) dimanche, le défenseur central Florentin Pogba (27 ans, 8 matchs en championnat cette saison) a été agressé par ses propres partenaires. En fin de match, l'ancien Stéphanois, blessé, a préféré quitter la pelouse sans rien demander à son entraîneur puisque ce dernier avait déjà réalisé ses trois changements.



Mais ce comportement, alors que Gençlerbirligi lutte pour son maintien en Süper Lig, n'a pas été apprécié par certains de ses partenaires, qui n'ont pas hésité à le confronter sur le bord du terrain. Et selon l'agence de presse turque Dogan, Pogba a même été agressé par plusieurs coéquipiers dans les vestiaires et a été ensuite mis à l'abri par les forces de l'ordre. Une histoire dingue.