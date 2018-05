VIDEO : le but exceptionnel de Dembélé

Face à Villarreal (5-1) mercredi en Liga, l'ailier du FC Barcelone Ousmane Dembélé (20 ans, 15 matchs et 3 buts en Liga cette saison) a signé son meilleur match sous les couleurs des Blaugrana en inscrivant notamment un doublé. Sur son dernier but, l'international français a tout simplement réalisé un festival en effaçant trois défenseurs avant de battre le gardien d'un piqué parfait. Un but qui rappelle certaines réalisations de son coéquipier Lionel Messi.