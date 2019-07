VIDEO : le magnifique enchaînement de Dani Alves

Dani Alves (36 ans, 110 sélections et 8 buts) avait du feu dans les jambes ! Noté 8,5/10 et élu homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir le Débrief et NOTES ici) lors de la demi-finale de la Copa America contre l’Argentine (2-0) dans la nuit de mardi à mercredi, le capitaine du Brésil s’est distingué par une action de grande classe sur l’ouverture du score.Le joueur en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain a d’abord récupéré le ballon dans les pieds de Lautaro Martinez, avant d’effacer Marcos Acuna d’un sombrero puis Leandro Paredes d’un crochet. D'une passe à l'aveugle, il a ensuite servi Roberto Firmino, auteur de la passe décisive pour Gabriel Jesus. Une action de toute beauté !