Vaccination contre la covid-19 : «Les premières doses en route vers l'intérieur du pays» (Diouf Sarr)

L'annonce a été faite ce samedi par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, en marge du début des opérations. Alors que la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 débute mardi, "les premières doses de vaccin sont en route vers l’intérieur du pays", selon Abdoulaye Diouf Sarr qui assistait au départ des convois.



« D’ici peu toutes les quatorze régions du Sénégal seront dotées pour stopper la propagation du virus au plus vite» , a déclaré le ministre de la Santé et de l’Action sociale.