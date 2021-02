Vaccins Covid-19: Saint-Louis reçoit 6 343 doses

L'acheminement des premières doses du vaccin Sinopharm, se poursuit sur l'étendue du territoire. La région de Saint-Louis a reçu son lot de 6 mille 343 doses, réceptionné par le Gouverneur adjoint, Khadim Hann.



Le personnel de santé de première ligne, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec des comorbidités sont les cibles prioritaires pour ce premier lot de 200 mille doses réceptionné mercredi par le chef de l'Etat Macky Sall à l'AIBD.



Pour donner l'exemple et écarter tout doute, le Gouverneur de la région sera la première personne à se faire vacciner. A côté, une campagne de communication sera déroulée pour rassurer les populations.



Saint-Louis, est l'une des régions les plus touchées par la deuxième vague de Covid-19. Elle compte actuellement sept cas graves de Covid-19 au niveau du Centre de traitement épidémiologique (CTE).