Everton : Idrissa Gana Gueye désigné meilleur joueur de la saison par les fans et ses pairs

Quelques jours après la clôture de la saison en Premier League, Idrissa Gana Gueye a été doublement honoré par Everton. Ce jeudi, le milieu de terrain sénégalais a été désigné meilleur joueur de la saison, un titre décerné à la fois par les supporters et ses coéquipiers. À 35 ans, Gana a brillé par sa constance et son impact. Il a disputé 40 matchs cette saison et a inscrit 3 buts toutes compétitions confondues.



« Un grand merci aux supporters et à mes coéquipiers. Je suis très fier de faire partie de cette équipe et j’espère qu’elle obtiendra ce qu’elle mérite à l’avenir : jouer dans le top 5, jouer en Europe et remporter des trophées », a réagi l’ancien joueur du PSG.



Everton est sur le point de prolonger Idrissa Gana Gueye et lui a proposé un nouveau contrat. Le contrat actuel du milieu de terrain sénégalais expire dans quelques semaines.



Le joueur de 35 ans a reçu plusieurs offres, dont une du Paris FC, promu en Ligue 1.