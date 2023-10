Vagues de départs en Espagne: « l'exploitation du pétrole et du gaz peut retenir les jeunes» (Mangara)

« Dans le cadre de l'exploitation du pétrole et du gaz, ils peuvent tirer profit de cette opportunité mais cela suppose qu'on maîtrise le contenu local parce que les jeunes n'iront pas directement dans le processus d'exploitation, ni dans le processus de commercialisation. Je dirai profit du contenu local par les emplois qui sont offerts et par les services qui sont demandés », a affirmé l'ancien ministre.

M. Mangara a appelé État à travailler à mieux maîtriser ce contenu local, et éviter que les entreprises multi nationales étrangères puissent venir exploiter le pétrole et le gaz. Mais de prendre une bonne part du profit des compatriotes des autres pays, le contenus local.

Interpellé sur l'absence de meilleure politique de profit pour les populations du sud du Sénégal où l'or est exploité, M. Mangara répond en ces termes : Il faut noter qu'il a un dispositif légal et réglementaire ce que le Premier ministre est une vérité pour ne pas dire c'est une tothologie. Mais il faut mettre l'accent sur le dispositif légal pour contraindre normalement ses entreprises à respecter certaines dispositions du code minier ou du code pétrolier. Par ailleurs, toutes ses entreprises qui viennent au Sénégal, elles sont venues s'installer parce que juridiquement il y a lien avec l'État. On a passé des contrats et je pense que tous les vœux qui sont émis devraient figurer dans ses contrats».

Avec ça, Mangara a estimé que ce serait une manière irréprochable de leur demander de tenir compte des préoccupations des populations et de les mettre en exécution. Pour lui, ceci est mieux qu'un discours qui leur rappelle certaines obligations qui pourraient ne pas être dans le dispositif légal.

Ces derniers mois, on assiste à des vagues de départs des jeunes en Espagne en traversant l'Athlantique au péril de leurs vies. Ces jeunes justifient ce départs par le manque d'emploi et l'instabilité politique. Interrogé sur la question, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024, Birima Mangara, a soutenu que l'exploitation à venir du pétrole et du gaz devrait pouvoir retenir les jeunes.