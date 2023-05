Vaucluse : un homme armé s'attaque à des gendarmes en criant "Allah akbar" et aurait provoqué l'accident d'un car sur l'A7

Deux gendarmes ont été blessées au cours d'une altercation avec un homme qui les menaçait avec un couteau et une barre de fer.



Très agressif, l'homme âgé d'une trentaine d'années a contraint les forces de l'ordre à ouvrir le feu à plusieurs reprises, selon la gendarmerie.



«Allah akbar », aurait-il crié avant de passer à l'acte. Un homme a été blessé par balles après avoir blessé des gendarmes du peloton autoroutier d'Orange (Vaucluse), dans l'après-midi du dimanche 7 mai, rapporte Le Dauphiné Libéré .



L'homme âgé d'une trentaine d'années, qui ne serait pas originaire de la région, s'est fait contrôler par deux militaires vers 14h30 alors qu'il se trouvait à proximité d'un feu de broussailles, près de l'aire de repos de Mornas (au nord d'Orange).



D'après le journal local, il aurait sorti un couteau et une barre de fer avant de s'en prendre aux forces de l'ordre. Ces dernières auraient riposté avec leur pistolet à impulsion électrique puis avec leurs armes de poing. L'assaillant aurait été touché à cinq reprises par des balles et transporté en urgence à l'hôpital d'Avignon. Son état serait jugé critique.



«En dépit des injonctions, il s'avance vivement vers eux et sa détermination très agressive, contraint les gendarmes à ouvrir le feu à plusieurs reprises», a indiqué la gendarmerie de son côté.



Motivations encore inconnues



Durant cette altercation, deux gendarmes, des femmes de 44 et 29 ans, auraient été blessées. Également transférées à l'hôpital, elles n'auraient été que légèrement touchées.



Dans le cadre de l'enquête, de gros moyens ont été déployés sur le terrain pendant le reste de la journée. La procureure de la République à Carpentras, Hélène Mourges, les enquêteurs de la Section des recherches de Marseille et leurs collègues de la brigade des recherches de la compagnie d'Orange ont été mobilisés, indique Le Dauphiné Libéré.



À ce stade des investigations, et compte tenu de l'état de santé de l'individu interpellé, ses réelles motivations sont encore inconnues. En raison des propos qu'il a tenus, le caractère terroriste n'est pas exclu, note le journal local.



Accident de bus



A ce stade des investigations, il n'est pas possible d'établir formellement un lien entre un accident de bus, qui a fait 14 blessés légers le 6 mai, selon les pompiers, et la personne blessée par les gendarmes dimanche.



Un homme serait monté dans le car lors d'un arrêt sur l'autoroute A7, à hauteur de Mornas. Alors que le véhicule roulait, il se serait approché du chauffeur pour donner un coup de volant. Le bus aurait ensuite percuté un terre-plein. Résultat : sur 35 passagers, 13 seraient blessés, dont un bébé. L'homme aurait pris la fuite après l'accident. Une soixantaine de sapeurs-pompiers sont intervenus sur place pour venir en aide aux victimes.