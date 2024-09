Véhicules offerts à la RTS par Pape Alé Niang : Birahim Seck réclame l’ouverture d’une enquête au nom de la reddition des comptes

Birahim Seck du Forum civil a appelé à une enquête sur la rétrocession de véhicules entre Pape Alé Niang, Directeur Général de la RTS, et ladite organe de presse.



« La rétrocession de véhicules entre le DG et la RTS est problématique. Au nom de la reddition des comptes et de l'éthique professionnelle, cette affaire devrait faire l'objet d'une enquête pour, d'une part, identifier les donateurs et d'autre part, en déterminer les raisons », a-t-il déclaré sur le réseau X (anciennement Twitter).



Cette déclaration fait suite à un geste de Pape Alé Niang, qui a offert de manière définitive ses minibus personnels à la RTS. Ces véhicules sont utilisés par le personnel de la chaîne depuis trois mois.