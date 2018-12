Veille de Présidentielle: Macky Sall sous la menace des syndicats

Les syndicats, SELS, SAES, ASAS et Sytjust multiplient marches et grèves pour exiger du gouvernement le respect de ses engagements.



Le lundi 3 décembre, le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) a tenu un sit-in au tribunal d’instance de Thiès pour fustiger le non-respect des engagements signés avec l’Etat et entendent poursuivre leur action le 12 décembre prochain avec une marche nationale.



Déjà en grève de 72 heures, l'Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) épingle le gouvernement en lançant son 16ème plan d’action qui consiste au boycott de la campagne des maladies tropicales et la rétention des informations sanitaires et sociales. L’ASAS réclame l’ouverture de négociations sur le Régime d’indemnisation et l’application des accords.



Pendant ce temps, les syndicats de l’enseignement montent au créneau. Le SAES (Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur) poursuit sa grève de 48 heures. Il accuse le ministre de l’Economie et des Finances et du Plan de vouloir saboter l’enseignement supérieur et alerte sur d’éventuelles perturbations de l’espace universitaire. Le Syndicats d’Enseignement Secondaire (Sels) quant à lui enfonce le clou avec l’annonce d’un dépôt de préavis de grève.



Face à toutes ces revendications et à l’approche de l’élection présidentielle, le gouvernement sénégalais a du pain sur la planche.