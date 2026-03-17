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« Venez les chercher. Ils sont fous eux! »: la réaction de Moussa Niakhaté



« Venez les chercher. Ils sont fous eux! »: la réaction de Moussa Niakhaté
Ce mardi 17 mars, la Confédération africaine de football a rendu sa décision après les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal. Si les Sénégalais l'avaient emporté sur le terrain, les « Lions » de l'Atlas sont finalement désignés comme vainqueurs du tournoi continental sur tapis vert.
 
Le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté a publié, en story, une photo de lui avec la coupe lors de la célébration du titre, avant d'ajouter une autre story, avec un message plus offensif: « Venez les chercher. Ils sont fous eux! »
 
Le Lyonnais a enchaîné avec un nouveau message: « ce n'est pas l'IA, c'est réel ».
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Moussa Ndongo

Mardi 17 Mars 2026 - 23:30


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