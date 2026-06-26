Venezuela : Plus de 50 000 disparus et près de 1 000 morts après un double séisme dévastateur

Le bilan humain du double séisme qui a frappé le Venezuela mercredi 24 juin continue de s'alourdir de manière dramatique. Selon les dernières déclarations du responsable humanitaire de l'ONU recueillies par l'AFP, le nombre de personnes disparues s'élève désormais à plus de 50 000. Sur le terrain, les autorités locales, par la voix de la présidente Delcy Rodriguez, font état d'un bilan provisoire révisé à 929 morts à mesure que les opérations de secours progressent dans les décombres.



La région littorale de La Guaira, située à environ 40 kilomètres au nord-est de la capitale Caracas, est l'épicentre du désastre. Les destructions y sont majeures, notamment à Caraballeda où de nombreux bâtiments se sont effondrés. Face à l'urgence, l'aéroport international de Maiquetia a dû fermer ses portes. Dans les premières heures de la catastrophe, l'absence d'assistance officielle et le manque d'informations ont suscité une vive colère chez les sinistrés de cette zone, selon l’Afp.



Devant l'ampleur des dégâts, un vaste élan de solidarité citoyenne s'est organisé depuis Caracas. Selon notre correspondante sur place, Alice Campaignolle, l'autoroute reliant la capitale à La Guaira est désormais saturée par un flux ininterrompu de véhicules de particuliers, de motards et d'engins de chantier. Les habitants transportent des vivres, des vêtements et du matériel de première nécessité pour prêter main-forte aux bénévoles déjà engagés dans la recherche de survivants. Pendant ce temps, l'aide humanitaire internationale commence également à se structurer pour venir en appui au pays.