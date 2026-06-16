Semion Skrepetski, caricaturiste russe et critique de Vladimir Poutine, assassiné dans l’est de la Pologne

Semion Skrepetski est connu comme un caricaturiste russe et critique de Vladimir Poutine. Hier, lundi 15 juin, il a été tué par balles, à Podlaska, une ville située à l’est de la Pologne. Dans la foulée, deux Biélorusses ont été interpellés.



«Une enquête est en cours [...] sur le meurtre d'un citoyen de la Fédération de Russie âgé de 44 ans [...] connu dans les médias sous le nom de Semion Skrepetski», a déclaré aux journalistes Marcin Kozak, le porte-parole du parquet de Lublin, d ans des propos rapportés par le média RFI.



Semion Skrepetski (de son vrai nom Robert Kouzovkov) a été tué lundi matin dans la rue par un homme non identifié qui a tiré trois coups de feu avec une arme de poing. Lorsque l'artiste, qui était aussi connu pour être un critique de Vladimir Poutine, est tombé, l'assaillant s'est approché de lui et a tiré à deux reprises à bout portant, toujours selon nos confrères français de RFI, qui citent les autorités polonaises. Peu de temps après le meurtre, deux ressortissants biélorusses ont été arrêtés à proximité du consulat de Biélorussie de la ville.



Une voix critique contre les autorités de Moscou



Semion Skrepetski avait acquis une certaine notoriété avec ses caricatures parfois provocatrices. Elles visaient souvent des figures politiques russes de premier plan comme le président Vladimir Poutine ou le dirigeant soviétique Joseph Staline. L’artiste avait aussi représenté l'opposant Alexeï Navalny ou encore le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov.



L'une de ses œuvres les plus célèbres réinterprète une icône orthodoxe classique, représentant Staline tenant Poutine dans ses bras, telle la sainte Vierge portant l'enfant Jésus.



Il était installé en Pologne depuis 2021, car il craignait des persécutions politiques en Russie. Et durant son exil, il a poursuivi son travail d'iconoclaste, participant à des événements de l'opposition russe, tout en critiquant ouvertement cette même opposition.

