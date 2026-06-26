Diplomatie : Diomaye nomme Thione Niang en qualité d'ambassadeur itinérant de la République du Sénégal

Le chef d’Etat Diomaye Faye a nommé Thione Niang en qualité d’ambassadeur itinérant de la République du Sénégal. Sur ses réseaux sociaux, le diplomate s’est réjoui de cette nomination et a précisé qu’il aura pour «mission de piloter la stratégie de nation branding et de soft power du Sénégal, de développer des partenariats stratégiques et de mobiliser les talents et les réseaux influents de notre diaspora».
Conseiller du président, Thione Niang agira aussi en «qualité d'Envoyé spécial pour les projets nationaux structurants ainsi que pour les initiatives et opportunités qui contribueront à façonner l'avenir» du Sénégal.
Enfin, le nouvel ambassadeur a rappelé que le Sénégal a «tout ce qu'il faut pour devenir une référence mondiale en matière de démocratie, d'innovation, d'entrepreneuriat, de culture et de développement durable», ajoutant qu’il agira dans ce sens des responsabilités.
Conseiller du président, Thione Niang agira aussi en «qualité d'Envoyé spécial pour les projets nationaux structurants ainsi que pour les initiatives et opportunités qui contribueront à façonner l'avenir» du Sénégal.
Enfin, le nouvel ambassadeur a rappelé que le Sénégal a «tout ce qu'il faut pour devenir une référence mondiale en matière de démocratie, d'innovation, d'entrepreneuriat, de culture et de développement durable», ajoutant qu’il agira dans ce sens des responsabilités.
Autres articles
-
Révision constitutionnelle : Alioune Tine réclame un consensus et met en garde le pouvoir
-
Cheikhou Oumar Ba veut prolonger le temps de travail des agriculteurs par la maîtrise de l'eau
-
Dakar Towers : le Sénégal récupère 4 plateaux de bureaux d'une valeur de 15 milliards de FCFA
-
Sénégal : l’Assemblée nationale vote à l’unanimité pour la ratification de quatre conventions internationales
-
Révision de la Constitution : l’imposture législative en marche (Par Thierno Bocoum)