Moyen-Orient : l’Iran annonce la «levée» du blocus américain sur les ports

L'Iran annonce la levée du blocus américain imposé à ses ports, faisant suite à un accord préliminaire signé à distance le 15 juin. Cet accord, qui préfigure des négociations pour un traité définitif, sera officialisé à Genève ce vendredi en présence du vice-président américain J.D. Vance, tandis que Donald Trump a garanti l'ouverture du détroit d'Ormuz.
Avant cette annonce, Pékin avait anticipé des discussions bilatérales nettement «plus complexes » lors des prochaines étapes de la médiation pakistanaise. Lors d'un échange avec son homologue d'Islamabad, le chef de la diplomatie chinoise a souligné qu'il était «prévisible» que le second volet exige des efforts bien supérieurs à ceux de la phase initiale.
«Il est prévisible que, comparé à la première étape, la seconde soit plus difficile », a dit Wang Yi au cours d'un entretien téléphonique avec Ishaq Dar, ajoutant que le Conseil de sécurité des Nations unies « devrait également jouer un rôle plus important », selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.
Pour rappel, cette guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël a éclaté le 28 février 2026, à la suite d'une campagne massive de 900 frappes aériennes américano-israéliennes qui ont décimé les infrastructures militaires iraniennes et coûté la vie au Guide suprême de la révolution, Ali Khamenei. En représailles, Téhéran a ciblé Israël et les bases américaines du Golfe avec des centaines de missiles et de drones, tout en bloquant le détroit d'Ormuz.
Avant cette annonce, Pékin avait anticipé des discussions bilatérales nettement «plus complexes » lors des prochaines étapes de la médiation pakistanaise. Lors d'un échange avec son homologue d'Islamabad, le chef de la diplomatie chinoise a souligné qu'il était «prévisible» que le second volet exige des efforts bien supérieurs à ceux de la phase initiale.
«Il est prévisible que, comparé à la première étape, la seconde soit plus difficile », a dit Wang Yi au cours d'un entretien téléphonique avec Ishaq Dar, ajoutant que le Conseil de sécurité des Nations unies « devrait également jouer un rôle plus important », selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.
Pour rappel, cette guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël a éclaté le 28 février 2026, à la suite d'une campagne massive de 900 frappes aériennes américano-israéliennes qui ont décimé les infrastructures militaires iraniennes et coûté la vie au Guide suprême de la révolution, Ali Khamenei. En représailles, Téhéran a ciblé Israël et les bases américaines du Golfe avec des centaines de missiles et de drones, tout en bloquant le détroit d'Ormuz.
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