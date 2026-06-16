Moyen-Orient : l’Iran annonce la «levée» du blocus américain sur les ports

L'Iran annonce la levée du blocus américain imposé à ses ports, faisant suite à un accord préliminaire signé à distance le 15 juin. Cet accord, qui préfigure des négociations pour un traité définitif, sera officialisé à Genève ce vendredi en présence du vice-président américain J.D. Vance, tandis que Donald Trump a garanti l'ouverture du détroit d'Ormuz.



Avant cette annonce, Pékin avait anticipé des discussions bilatérales nettement «plus complexes » lors des prochaines étapes de la médiation pakistanaise. Lors d'un échange avec son homologue d'Islamabad, le chef de la diplomatie chinoise a souligné qu'il était «prévisible» que le second volet exige des efforts bien supérieurs à ceux de la phase initiale.



«Il est prévisible que, comparé à la première étape, la seconde soit plus difficile », a dit Wang Yi au cours d'un entretien téléphonique avec Ishaq Dar, ajoutant que le Conseil de sécurité des Nations unies « devrait également jouer un rôle plus important », selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.



Pour rappel, cette guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël a éclaté le 28 février 2026, à la suite d'une campagne massive de 900 frappes aériennes américano-israéliennes qui ont décimé les infrastructures militaires iraniennes et coûté la vie au Guide suprême de la révolution, Ali Khamenei. En représailles, Téhéran a ciblé Israël et les bases américaines du Golfe avec des centaines de missiles et de drones, tout en bloquant le détroit d'Ormuz.